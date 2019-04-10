Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 572,29 пункта. Индекс РТС подрос на 0,01% до отметки 1 248,5.

«Азиатские рынки, с одной стороны, и нефть, остающаяся вблизи локальных ценовых максимумов, с другой, задают противоречивый внешний фон перед открытием рынка российских акций, который начнет торги нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 545—2 595 пунктов, по индексу РТС — 1 235—1 260 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.