Минфин России в среду провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Спрос на облигации превысил предложение, свидетельствуют итоги аукционов.

Сначала инвесторам были предложены ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 86,765 млрд рублей при спросе в 109,582 млрд рублей. Цена отсечения составила 91,26% от номинала. Доходность по цене отсечения — 8,35% годовых.

Средневзвешенная цена составила 91,3359% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,34% годовых, говорится в материалах ведомства.

Позже в среду Минфин разместил ОФЗ серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 50,373 млрд рублей при спросе в 82,63 млрд рублей. Цена отсечения составила 97,534% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,14% годовых.

Средневзвешенная цена составила 97,5929% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,14% годовых.