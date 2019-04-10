Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:04 мск понизился на 58 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,3425 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 19,8 тыс. сделок на сумму порядка 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,2575—64,9075 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,48 рубля, уменьшившись на 65 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,6 тыс. сделок примерно на 449,7 млн евро по курсам от 72,4025 до 73,1275 рубля за евро.

Рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам, констатирует аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«После пробоя поддержки на уровне 65 рублей и закрепления под этой отметкой часть игроков могла начать закрывать длинные позиции в американской валюте по «стопам», что усилило давление на доллар. При этом рублю поддержку оказали как ситуация на рынке энергоносителей, так и общий рост интереса к валютам развивающихся стран», — комментирует эксперт.