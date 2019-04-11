Чистый совокупный убыток граждан на рынке Forex за два года превысил 200 млн рублей, оценивает «Коммерсант» , основываясь на отчетности лицензированных участников рынка за прошедшие восемь кварталов. Форекс-дилеры считают, что нерыночные риски их клиентов сведены к минимуму, при этом необходимо расширить список доступных инструментов «для диверсификации портфелей».

По данным Ассоциации форекс-дилеров (АФД), по состоянию на январь 2019 года количество клиентов лицензированных компаний составляло 6,1 тыс. человек. В настоящее время действующих компаний всего четыре, причем одна из них — «Альфа Форекс» — получила лицензию накануне 2019 года, и ее результаты в расчеты не включались.

Лидером рынка на протяжении всего рассматриваемого периода оставалась компания «ВТБ Форекс», показавшая самые высокие объемы клиентских операций и прибыльных операций. При этом самые крупные убытки тоже у клиентов этой компании (192 млн рублей за два года). Клиенты «Финам Форекс» за тот же период потеряли около 9,5 млн рублей, а клиенты «ПСБ Форекс» — лишь 5 млн рублей.

При этом форекс-дилеры затруднились в оценке среднего «срока жизни» клиента на рынке, однако все они отмечают, что активной ротации клиентов не наблюдается. По их словам, многое зависит как от ситуации в жизни самого клиента, так и от рыночной конъюнктуры, когда клиент «уходит с рынка» из-за отсутствия у него инвестиционных идей в данный момент времени. Также «срок жизни» клиентов на рынке является «приоритетным началом при формировании надзорной политики АФД в отношении своих членов». Вклад компаний в «продление жизни» клиента — это в первую очередь обучение, аналитическая поддержка и возможность получить профессиональную консультацию у менеджера.