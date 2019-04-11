Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск курсы доллара и евро расчетами «завтра» составили 64,41 рубля и 72,64 рубля соответственно. При этом доллар прибавил 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, а евро — 16 копеек.

«Утренняя корректировка нефтяных цен может приостановить укрепление рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,6—64,9 рубля, для европейской валюты — 71,8—73,2 рубля», — прокомментировал перед началом торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

По мнению аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, на фоне притока денег в Россию и снижения санкционных страхов рубль в паре с долларом практически добрался вчера до первой цели своего роста — отметки 64,2. «В случае пробоя отметки 64 следующими целями роста «деревянного» станут 63,7 и 63,1 рубля за доллар», — прогнозировал он перед началом торгов.