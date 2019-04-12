ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 13 апреля.

Курс доллара повысился на 11,8 копейки, составив 64,5171 рубля (64,3991 рубля на 12 апреля). Курс евро вырос на 18,47 копейки, до 72,8398 рубля (72,6551 рубля на 12 апреля).

На валютных торгах Московской биржи, где утром доллар не мог определиться с динамикой, а евро демонстрировал однозначное укрепление к рублю, картина ближе к середине дня изменилась. На 12:27 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 27 копеек и составил около 64,35 рубля. Евро на тот же момент времени был лишь на 3 копейки дороже по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 72,76 рубля, а на 12:35 тоже уже был в «красной зоне» с курсом на уровне 72,7 рубля (минус почти 3 копейки).

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 64,26—64,64 рубля за доллар и 72,64—72,96 рубля за евро.

