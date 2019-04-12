В случае сохранения доли участия иностранцев в аукционах ОФЗ на прежнем уровне, к концу апреля доля госбумаг в их собственности может достичь 27,8%, а совокупный объем этих бумаг во владении иностранцев по итогам месяца составит 2,2 трлн рублей, подсчитал аналитик Sberbank CIB Николай Минко.



По оценкам ЦБ, в среднем иностранцы выкупают около 40% размещаемых Минфином облигаций.

«Если предположить, что объемы размещений во второй половине апреля будут такими же высокими, как и в первой половине месяца, при сохранении такой же доли нерезидентов на аукционах, то иностранные инвесторы могут купить ОФЗ в объеме до 200 миллиардов рублей», — написал эксперт в комментарии.

В марте, как следует из опубликованного ЦБ «Обзора рисков финансовых рынков», объем ОФЗ в собственности нерезидентов вырос на 120 млрд рублей.

ЦБ: приток иностранного капитала на рынок ОФЗ в марте ускорился Доля нерезидентов в общем объеме рынка ОФЗ выросла с 25,5% на 28 февраля 2019 года до 26,2% на 29 марта.

Минфин превысил плановый объем размещения ОФЗ в I квартале 2019 года на 14,2% (было размещено ОФЗ на 513,7 млрд рублей при плане в 450 млрд). По итогам марта, по оценкам регулятора, доля иностранцев в ОФЗ достигла 26,2%. В Sberbank CIB считают, что этот показатель мог быть выше — 26,6%.