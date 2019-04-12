Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск понизился на 25 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,36 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 20,6 тыс. сделок на сумму более 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,1275—64,6375 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,72, уменьшившись на 1 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,7 тыс. сделок примерно на 420 млн евро по курсам от 72,575 до 72,96 рубля за евро.

Российская валюта смогла укрепиться на фоне восстановления рынка энергоносителей, отмечает аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«И если к окончанию основной сессии котировки евро не изменились относительно уровней закрытия четверга, то доллар упал на 0,4%, торгуясь чуть ниже 64,4 рубля. В результате преобладания продаж «медведям» в рамках пятничных торгов удалось практически полностью скомпенсировать рост американской валюты, продемонстрированный днем ранее. Доллар закончил неделю чуть выше поддержки, расположенной на уровне 64 рублей», — комментирует эксперт.

Он ожидает попыток продолжения роста на рынке энергоносителей, а также активизацию продаж валюты со стороны экспортеров, что в рамках следующей недели позволит «медведям» предпринять попытку пробоя этой отметки.