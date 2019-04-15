Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,57% и составил 2 545,12 пункта. Индекс РТС снизился на 0,51%, до отметки 1 246,99.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,71%, «Газпрома» — на 0,5%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,18%, «АЛРОСы» — на 0,32%, Московской биржи — подорожали на 0,07%.



«Российский фондовый рынок в понедельник так и не нашел точку опоры для продолжения покупок. Деревья не растут до небес — это все знают, и без нового яркого катализатора карабкаться наверх рынкам будет непросто. Индекс Мосбиржи закрепляется в пределах 2 540—2 565 пунктов, индекс РТС может стабилизироваться в границах 1 240—1 260 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

