Рубль начал торговую сессию слабым разнонаправленным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар дорожал на 2 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а курс евро повышался на 6 копеек. После незначительных разнонаправленных колебаний на 10:31 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,25 рубля (минус 1 копейка). Курс евро на 10:31 мск равнялся 72,65 рубля (плюс почти 2 копейки).

На 10:51 мск обе валюты — уже в «красной зоне»: доллар дешевеет на 6 копеек, до 64,2 рубля, евро — примерно на 3 копейки, до 72,61 рубля.



«Мы ожидаем открытия торгов по рублевым парам сегодня в отрицательной зоне. Наш прогноз по паре доллар/рубль в 64—65 рублей пока остается без изменений так же, как и по паре евро/рубль, где мы ждем интервал в 72—73,2 рубля», — прокомментировала перед открытием торгов заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Рубль весь день вчера проболтался около сопротивления дальнейшему росту 64,2, но так и не смог его пробить. Сегодня попытки пробоя возобновятся на фоне приближения налогового периода. Но ждать серьезного укрепления российской валюты не следует: пока мы не видим пару доллар/рубль ниже отметки 63», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.