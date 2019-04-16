Аналитики «БКС Глобал маркетс» рекомендуют инвесторам покупать акции «Детского мира». В инвесткомпании ожидают роста их стоимости до 140 рублей, текущая цена на бирже — около 88 рублей.



Рыночная капитализация превышает 65,5 млрд долларов.

В I квартале «Детский мир» показал сильные финансовые результаты, подчеркивают аналитики инвесткомпании.

Рост выручки составил 16%, продажи (Lfl) выросли на 7,2%. Ретейлер продолжил наращивать число магазинов: их число достигло 748. В этом году в планах открытие более 80 новых магазинов под собственным брендом, включая десять в Белоруссии.