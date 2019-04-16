Аналитики Sberbank CIB ожидают роста котировок ЛСР до 2,5 доллара (160 рублей) и рекомендуют инвесторам приобретать бумаги компании. Помимо сильных финансовых показателей, которые показал застройщик в I квартале 2019 года (объем новых договоров с покупателями увеличился на 22%), поддержку его акциям могут оказать изменения в нормативной базе.

На этой неделе Минстрой РФ обнародует свои предложения по критериям для проектов, которые можно будет реализовывать на старых условиях финансирования, то есть без перехода на эскроу-счета. Как ожидается, застройщикам могут разрешить продавать жилье по старой бизнес-модели в проектах, готовых не менее чем на 30% и с долей уже реализованных квартир не менее 10%.

Для системно значимых игроков, таких как ПИК и «Группа ЛСР», порог может быть понижен до 6%, указывают аналитики инвестбанка.

Кроме того, позитивно на цену бумаг «Группы ЛСР» может повлиять и приближающийся сезон выплаты дивидендов. С 2015 года группа выплачивает дивиденды в размере 8 млрд рублей в год (78 рублей на обыкновенную акцию).

«Учитывая рост ее операционных денежных потоков, мы полагаем, что объем дивидендных выплат останется на прежнем уровне (8 млрд рублей), что при текущих котировках соответствует дивидендной доходности 12%», — говорится в обзоре Sberbank CIB.