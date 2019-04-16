Министерство финансов России проведет три аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Два аукциона будут проведены без объявления планируемого объема размещения выпуска. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

На первом аукционе будут предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26226RMFS с датой погашения 7 октября 2026 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. На втором аукционе будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На третьем аукционе ведомство попытается разместить ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 5 млрд 248,95 млн рублей по номинальной стоимости и в количестве 5 млн штук.