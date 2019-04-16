Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,58% и составил 2 559,84 пункта. Индекс РТС повысился на 0,68% до отметки 1 255,45.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,92%, «Газпрома» — подросли на 2,47%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,35%, «АЛРОСы» — на 1,17%, Московской биржи — опустились на 0,45%.



«Российский рынок во вторник слегка прибавляет. Инвесторы устали покупать, а на фоне отсутствия свежих драйверов «быки» поутихли в амбициях и больше не гонят рублевый индекс вверх. В результате индекс Мосбиржи балансирует в границах 2 540—2 565 пунктов, индекс РТС закрепляется в рамках 1 240—1 260 пунктов. В среду эти границы сохраняют свою актуальность», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.