Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 6 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,2 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 19 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,18—64,46 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 равнялся 72,48 рубля, опустившись на 15 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,7 тыс. сделок примерно на 406 млн евро по курсам от 72,51 до 72,8 рубля за евро.

«Рубль равнодушен к данным по аукционам и пока скучает в отсутствие сколько-нибудь примечательных новостей. Доллар США стабилен около 64,39 рубля, краткосрочный диапазон колебаний находится в пределах 64,2—64,65 рубля. Евро завтра продолжит балансировать в коридоре 72,5—72,95 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.