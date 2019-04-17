Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды ростом индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,45% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 571,35 пункта. Индекс РТС вырос на 0,7% — до отметки 1 264,28.

Российский рынок акций в среду, скорее всего, может вновь оказаться в зоне консолидации, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. По ее прогнозу, дневной ориентир по индексу Мосбиржи — 2 550—2 570 пунктов, по индексу РТС — 1 250—1 260 пунктов.

«На внешних площадках инвесторы пребывают в нерешительности, однако в целом глобальный фон остается позитивным. В торговых переговорах между США и КНР отмечается прогресс, финансовые отчетности американских корпораций и банков в среднем выглядят обнадеживающе. Американские фондовые индексы закрылись в «зеленой зоне», на азиатских биржах наблюдается смешанная динамика. Нефть Brent тестирует уровень 72 (доллара) за баррель без особых предпосылок к снижению», — комментирует эксперт.