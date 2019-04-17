В начале валютных торгов среды зарубежные денежные единицы движутся разнонаправленно по отношению к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар потерял около 5 копеек, а курс евро повысился почти на 6 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:07 курс доллара расчетами «завтра» составил 64,02 рубля (минус 7 копеек), курс евро — 72,39 рубля (плюс примерно 7 копеек).

Заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова перед началом торгов прогнозировала, что сегодня на открытии ожидается продолжение укрепления рубля, а прогноз по паре доллар/рубль снижается до 63,8—64,9 рубля, по паре евро/рубль — до 71,8—73 рублей.

По словам ведущего аналитика компании «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, стоит также помнить о приближении налоговых платежей, которые традиционно увеличивают спрос на рублевую ликвидность, что уже начали отражать ставки межбанковского кредитования. «Соответственно, пока не будем отказываться от ожиданий того, что пара доллар/рубль пробьет отметку в 64 рубля и устремится в сторону 63 за доллар», — прокомментировал он.