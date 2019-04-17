Дивидендная доходность акций нефтяной компании «Роснефть» по итогам 2018 года составляет 6%, подсчитали аналитики Sberbank CIB. По их прогнозу, в ближайшие два года показатель будет расти.



По итогам прошлого года совокупные дивиденды акционерам компании составят 25,9 рубля на акцию. На днях компания объявила, что в июне начислит инвесторам по 11,33 рубля на акцию. Дата закрытия реестра — 17 июня. С учетом предыдущих выплат «Роснефть» за 2018 год направит на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО.

В инвестбанке ожидают, что компания и дальше будет выплачивать доход в соответствии с дивидендной политикой. По оценке аналитиков Sberbank CIB Андрея Громадина и Анны Котельниковой, размер свободного денежного потока «Роснефти» в 2019—2020 годах составит 12—13 млрд долларов.

С учетом этого эксперты не исключают, что будущие выплаты акционерам могут оказаться выше ожиданий рынка. По итогам этого года дивидендная доходность акций нефтяной компании составит 7%, а по итогам 2020-го — 9%, полагают аналитики.