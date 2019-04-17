США с 2013 года увеличили долю владения акциями российских компаний, находящимися в свободном обращении, с 41% до 54% от вложений всех иностранных инвесторов, владеющих российскими акциями. Об этом сообщил глава Мосбиржи Александр Афанасьев, выступая на семинаре по облигациям для МСП, передает ТАСС.

«Единственный регион, который существенно увеличил долю владения российским free-float из иностранцев, — это предсказуемо Соединенные Штаты, они наращивают свою долю. Вы видите, она была порядка 40% до введения санкций, сейчас она порядка 54—55%, в основном за счет континентальной Европы. Лондон чуть-чуть «припадал», сейчас примерно на том же уровне», — сказал он.

Согласно презентации Афанасьева, в 2013 году вложения иностранных фондов в акции российских компаний составляли 85,6 млрд долларов, в 2015 году — 50,2 млрд, в 2017-м — 70,6 млрд, в I квартале 2019 года — 75,4 млрд долларов (рост на 50% по сравнению с 2015 годом). Из этих вложений доля США в 2013 году составляла 41%, в 2015-м — 49%, в 2018 году — 53%, в I квартале 2019 года — 54%.

Доля Великобритании в 2013 году равнялась 23%, в 2015—2019 годах колеблется около 21%. Европа (без учета Великобритании) снижает долю владения российскими акциями (с 33% в 2013 году до 23% в I квартале 2019 года), следует из презентации.



«Есть представление о том, что есть «исход» [иностранных инвесторов] из России. Вообще-то это не так, потому что на рынке акций практически половина оборота происходит с иностранных счетов, и на срочном рынке примерно так же», — заключил Афанасьев.