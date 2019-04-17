Объем размещения российских облигаций федерального займа на двух фактически состоявшихся (из трех запланированных) аукционах Минфина в среду, 17 апреля, достиг 124,624 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Спрос на бумаги был традиционно высоким, составив на двух аукционах в совокупности 181,694 млрд рублей.

В частности, размещенный объем выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) № 26226RMFS с датой погашения 7 октября 2026 года достиг 85,117 млрд рублей, выручка от размещения — 84,581 млрд. Цена отсечения равнялась 99,3255% от номинала, средневзвешенная цена — 99,3706% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 8,23% годовых, средневзвешенная доходность — 8,23% годовых. Объем предложения (объем остатков, доступных для размещения в указанном выпуске) равнялся 181,849 млрд рублей, спрос достиг 132,132 млрд.

Размещенный объем выпуска ОФЗ-ПД № 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 года составил 39,507 млрд рублей, выручка от размещения — 36,951 млрд. Цена отсечения равнялась 90,6487% от номинала, средневзвешенная — 90,7483%; доходность по цене отсечения — 8,52% годовых, средневзвешенная — 8,51%. Объем предложения на аукционе составлял 180,379 млрд рублей, объем спроса — 49,562 млрд.

Аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом выпуска (ОФЗ-ИН) № 52002RMFS признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Как поясняется в материалах Минфина, объем удовлетворения заявок на каждом аукционе определяется исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

«Поддержку рынку ОФЗ оказывает уход на второй план темы санкций (отсутствие новостей воспринимается как хорошая новость), укрепление рубля (что вызывает ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ до конца этого года), а также огромный спрос на аукционах (хотя он обходит стороной вторичный рынок, но оказывает психологическую поддержку)», — отметил в своем комментарии аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Также успеху на аукционах по ОФЗ способствовали высокие ставки — Минфин предложил инвесторам хорошую премию к рынку. Индекс гособлигаций сегодня торгуется с доходностью 8,14%.



По мнению Порывая, спрос смог быть со стороны крупных кредитных организаций, которым необходимы высоколиквидные активы. На последнем аукционе ЦБ банки не смогли удовлетворить свою потребность в КОБР (купонных облигациях Банка России) в полном объеме (неудовлетворенный спрос составил 240 млрд рублей). Неудовлетворенный спрос на предыдущем аукционе по ОФЗ, по оценке аналитика, составил 55 млрд. Тогда Минфин продал облигации на 137 млрд рублей.