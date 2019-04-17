Фондовые торги в РФ завершились в среду в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,33%, составив 2 568,26 пункта. Индекс РТС вырос на 0,8% — до отметки 1 265,51.

Обыкновенные акции «Газпрома» подорожали на 1,08%, «АЛРОСы» — на 0,63%, бумаги Сбербанка — на 0,45%, самой Московской биржи — на 0,16%. Акции «ЛУКОЙЛа» потеряли в цене 0,45%.



Российский фондовый рынок в среду продолжил позитивную динамику, начатую днем ранее, несмотря на противоречивый внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Так, из внешних факторов покупкам в наших активах способствовала лишь ситуация на европейских площадках, где основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 0,7%, — указывает эксперт. — При этом в США индексы Dow Jones и S&P 500 после первых часов торгов отступили на 0,1%. На рынке энергоносителей, несмотря на попытку ближайшего фьючерса на нефть марки Brent подняться выше 72 долларов и умеренно позитивную статистику по запасам углеводородов в Штатах, к вечеру наметилось коррекционное снижение, а потери достигали 0,2%».



Лидерами торгов стали X5 Retail Group, «Русал» и En+, указывает Зварич. Из высоколиквидных бумаг он выделяет акции «Газпрома». Хуже рынка торговались бумаги «Полиметалла» и «Распадской».



«В среднесрочной перспективе мы видим потенциал для роста российского рынка, первой целью которого может стать отметка 2 640 пунктов. При этом с технической точки зрения все тренды на графике индекса Мосбиржи направлены вверх, что также говорит в пользу продолжения восходящей динамики», — пишет Зварич.