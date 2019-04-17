Рубль продемонстрировал укрепление к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся 63,93 рубля, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени составил 72,19 рубля (минус 13 копеек).

В течение основной сессии было проведено порядка 19,3 тыс. сделок по доллару на сумму почти 1,87 млрд долларов и 6,1 тыс. сделок по евро на сумму чуть менее 363 млн евро. Курсовые диапазоны с начала дня составили 63,82—64,09 рубля за доллар и 72,08—72,44 рубля за евро.



«Поддержку национальной валюте оказывают успешные аукционы по размещению ОФЗ на сумму 124,62 миллиарда рублей», — указывает в своем комментарии младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова. По ее словам, среднесрочный коридор по курсу доллара составляет 63,5—65 рублей, по курсу евро — 72—74 рубля.

«Поддержку рублю оказывает как общий интерес к валютам развивающихся рынков, которые сегодня, за исключением бразильского реала, демонстрируют позитивную динамику, так и приближение налогового периода, что способствует росту предложения иностранной валюты на рынке. Эти факторы смогли нивелировать негатив с рынка энергоносителей и способствовали укреплению рубля. При этом «медведи» в американской валюте пытаются закрепиться ниже поддержки, расположенной на уровне 64 рублей, что с технической точки зрения будет сигнализировать о возможности продолжения негативной динамики», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

