ЦБ установил официальные курсы валют на 19 апреля.

Курс доллара повысился на 12,38 копейки, составив 64,0688 рубля (63,945 рубля на 18 марта). Курс евро снизился на 11,62 копейки, до 72,244 рубля (72,3602 рубля на 18 марта).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня в четверг демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам, как и в начале сессии. На 13:45 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,04 рубля (плюс 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 72,11 рубля (плюс 1 копейка).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,9—64,16 рубля за доллар и 72,03—72,47 рубля за евро.