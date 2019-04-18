Московская биржа 18 апреля начинает рассчитывать ставку RUSFAR (Russia secured funding average rate) — среднюю индикативную ставку по сделкам РЕПО с центральным контрагентом (ЦК, его функции выполняет входящий в группу Московской биржи НКЦ) с использованием КСУ — клиринговых сертификатов участия, рассказал «Ведомостям» управляющий директор по денежному и срочному рынкам биржи Игорь Марич.

RUSFAR будет ежедневно рассчитываться на сроки от одного дня до трех месяцев на основе сделок, проведенных с 11:30 до 12:30 мск, и сразу же публиковаться.

По словам Игоря Марича, RUSFAR будет более точно отражать реальную стоимость денег на рынке: на рынке РЕПО, в отличие от беззалогового межбанковского кредитования, снимается риск неисполнения обязательств заемщика – значит, не будет добавленной стоимости за этот риск, а так как сделки заключаются через ЦК и торги анонимно, кредитные риски разных контрагентов выравниваются, и ставка, определенная по таким сделкам, не будет включать премию или дисконт за риски конкретного участника.

В перспективе RUSFAR будет способствовать развитию рынка кредитования под плавающую ставку, надеется Марич: выдавая кредиты под ставку, привязанную к RUSFAR, банк может захеджировать процентный риск и привлечь деньги по РЕПО с КСУ или купить фьючерс на RUSFAR – биржа предложит их в мае.

По мнению экспертов, для развития кредитов под плавающую ставку нужен понятный ликвидный индикатор, который рассчитывается по операциям, отражающим реальный рынок, а у RUSFAR есть все шансы стать таковым.