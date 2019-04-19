Советник президента России Сергей Глазьев на Ялтинском международном экономическом форуме предложил внедрить в Крыму цифровые денежные технологии, чтобы снизить трансграничные барьеры и привлечь инвесторов, сообщает ТАСС.

По словам советника президента, цифровые деньги, такие как криптовалюты, или так называемые стейблкоины, то есть цифровые деньги, привязанные к золоту или другому материальному активу, «проходят через границу, санкции им не страшны».

«Учитывая огромный спрос в долгосрочной перспективе на жилищное и санаторно-курортное строительство, нужно выпустить стабильную цифровую единицу, скажем привязанную к квадратному метру площади. Проведя процедуры по размещению таких токенов, собрать деньги в России и в мире для инвестиций в масштабное санаторно-курортное образовательное строительство», — предложил Глазьев.