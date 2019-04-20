Курс рубля во второй половине 2019 года может ослабнуть до 68—70 рублей за доллар. Об этом говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном институтом «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».

«Благоприятная конъюнктура на внешних рынках и рост внешних заимствований привели к укреплению рубля в первом квартале на 1% к предыдущему периоду. Дальнейшему укреплению будет способствовать рост нефтяных цен в апреле. Однако во втором полугодии мы ожидаем формирования дефицита валюты на внутреннем рынке и ослабления рубля», — отмечают эксперты. Как говорится в бюллетене, «во втором полугодии национальная валюта может подешеветь до 68—70 рублей за доллар».

Эксперты ВШЭ не исключили изменения условий сделки ОПЕК+. Они указывают, что к этому может привести рост нефтяных цен выше 70 долларов за баррель в условиях ее дефицита на мировом рынке. Также дорожающая нефть может ускорить сланцевую добычу в США. «В этой связи мы ожидаем существенного снижения нефтяных цен во втором полугодии», — указали эксперты.

Кроме того, напоминают в Высшей школе экономики, США по-прежнему считают санкции эффективным средством давления в отношении России и не намерены останавливаться на достигнутом.