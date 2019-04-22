Рубль начал торговую сессию понедельника укреплением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар подешевел на 26 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — почти на 33 копейки. На то же время курс доллара расчетами «завтра» составил 63,77 рубля (минус 28 копеек). Курс евро на 10:09 равнялся 71,7 рубля (минус 35 копеек).

Как отметил перед началом торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, немного непонятным выглядит пятничное снижение рубля на 0,25%.

«Вполне возможно, что валютный рынок отыгрывает очень слабый рост экономики России в первом квартале и сильное падение реальных доходов населения. Однако налоговый период, огромный спрос на ОФЗ, дорогущая нефть и снижение санкционных рисков все-таки должны вытащить рубль. Отметим, что в последнее время российская валюта, как правило, наиболее сильно растет вечером, в период активности американских инвесторов. Наиболее вероятным сценарием ближайших дней выглядит уход пары доллар/рубль в район 63,2, где уже можно будет задумываться о покупке иностранной валюты на среднесрочную перспективу», — прокомментировал он.

«Сегодня на открытии рубль может снова укрепиться. Мы меняем прогноз по паре доллар/рубль до 63,7—64,5 рубля, а по паре евро/рубль оставляем прогноз на уровне 71,5—72,5 рубля», — сказала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Вадима Иосуба, в условиях закрытия большинства западных рынков рубль в пятницу умеренно снизился.

«По итогам дня на Мосбирже доллар расчетами «завтра» подорожал до 64,05 рубля (+15,75 копейки), а европейская валюта выросла до 72,05 рубля (+23,5 копейки). Обновление нефтью утром понедельника многомесячных максимумов приведет к заметному креплению рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,3—64,6 рубля, для европейской валюты — в пределах 71,2—72,7 рубля», — прогнозирует аналитик.