Банк России установил официальные курсы валют на 23 апреля.

Курс доллара понизился на 17,42 копейки, составив 63,786 рубля (63,9602 рубля на 22 апреля). Курс евро опустился на 20,22 копейки до 71,721 рубля (с 71,9232 рубля на 22 апреля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро дешевеют по отношению к рублю. На 13:51 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,81 рубля (минус 24 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на тот же момент времени стоил 71,78 рубля (минус 27 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 63,74 до 63,88 рубля за доллар и от 71,65 до 72,04 рубля за евро.