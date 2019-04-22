Цены на нефть растут в понедельник, находясь в районе максимальных отметок с начала ноября прошлого года. На 15:49 мск баррель Brent стоит 73,78 доллара, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Ранее в ходе торгов в понедельник цена барреля Brent достигала 74,17 доллара, обновив максимум с 5 ноября 2018 года.



Нефтяные котировки растут на фоне сообщений о том, что США могут отменить исключения из санкций на покупку иранской нефти.



«Инвесторы опасаются обнуления поставок нефти из Ирана, так как Госдепартамент США собирается объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана со 2 мая. Речь идет об экспортируемом из Ирана примерно 1 миллионе баррелей нефти. Впрочем, кроме Ирана, драйверов на рынке нефти пока больше не видно, тогда как все остальные уже учтены в цене нефти», — комментирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Как напоминает директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, 5 ноября 2018 года в отношении Ирана были введены санкции, которые в том числе ограничивали торговлю нефтью из этой страны. Однако для восьми покупателей сделали исключение: для Китая, Индии, Греции, Италии, Тайваня, Японии, Турции и Южной Кореи. Исключение действует до 2 мая 2019 года. Судя по данным The Washington Post, продлевать это исключение Соединенные Штаты не планируют, заключает эксперт.

