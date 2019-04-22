Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 23 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,8225 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 13,8 тыс. сделок на сумму свыше 1,284 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,7355—64,955 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени был равен 71,865, уменьшившись на 18 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,9 тыс. сделок примерно на 396,8 млн евро по курсам от 71,6525 до 72,22 рубля за евро.

Нефтяные котировки поддерживают высокий спрос на рубль, отмечает главный аналитик компании «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Совокупность рыночного risk on, налогового периода и очередного витка роста нефтяных цен формирует комфортный базис для удержания позиций рубля», — комментирует эксперт.

В понедельник нефтяные цены поднимались выше 74 долларов за баррель Brent на фоне появления информации о намерении США ужесточить давление на Иран, исключив преференции на закупку иранской нефти для восьми крупнейших импортеров.

По прогнозу эксперта, потенциал для продолжения роста котировок «черного золота» сохраняется. «Такая перспектива при отсутствии новых санкционных «выпадов» Запада в отношении РФ позволяет рублевым активам пользоваться повышенным спросом у инвесторов», — резюмирует аналитик.

Он полагает, что на этой неделе для рубля сохранятся комфортные условия. Пятничное заседание ЦБ, считает эксперт, пройдет без сюрпризов — ожидаем, что регулятор сохранит ставку без изменений. При этом большая интрига формируется в отношении взглядов, которые представит рынку ЦБ в пятницу на дальнейший вектор движения ключевой ставки, замечает эксперт.

«Так, если в пятницу Банк России оставит ставку неизменной, но подаст рынкам более точный сигнал своих намерений в отношении снижения ставки в начале лета, курс рубля может получить косвенную поддержку от роста оптимизма в настроениях рынка. Основными драйверами до конца недели будет оставаться совокупность роста нефтяных цен, налогового периода и повышенного спроса на российские активы в условиях санкционного затишья. Ожидаем курс рубля до конца недели в диапазоне 62,7—64,5», —резюмирует аналитик.