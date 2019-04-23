Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,14% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 588,3 пункта. Индекс РТС подрос на 0,18% до отметки 1 277,93.

«Российскому фондовому рынку в понедельник помогло вырасти нефтяное ралли, а также итоги выборов на Украине, которые вселили хоть и небольшую, но надежду на перезагрузку отношений между Украиной и Россией в лучшую сторону. Большинство рынков стран Юго-Восточной Азии сегодня с утра в плюсе. Сегодня мы ожидаем, что российский фондовый рынок откроется небольшим ростом. Наш прогноз по индексу РТС 1 220—1 300 пунктов, а по индексу Мосбиржи — 2 520—2 600 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.