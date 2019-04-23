Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял почти 5 копеек, а евро — 9 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,79 рубля (минус почти 3 копейки), курс евро — 71,75 рубля (минус 8 копеек).

Как прокомментировал в начале торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль сейчас поддерживает налоговый период.

«Не за горами и выплаты дивидендов, следовательно, для расчетов с акционерами крупные экспортеры также будут продавать валюту. Поэтому, если не произойдет обострения санкционной риторики, рубль в паре с долларом возьмет свою цель — 63,1», — пояснил Антонов.

«Мы считаем, что рубль на открытии торгов сегодня может показать небольшой рост. Мы немного корректируем прогноз по паре доллар/рубль до 63,1—64,5 рубля, а по паре евро/рубль меняем наши ожидания до 71,1—72,2 рубля», — прогнозировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.