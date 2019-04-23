Банк России установил официальные курсы валют на 24 апреля.

Курс доллара повысился на 0,46 копейки, составив 63,7906 рубля (63,786 рубля на 23 апреля). Курс евро вырос на 2,43 копейки, до 71,7453 рубля (с 71,721 рубля на 23 апреля).

На Московской бирже на 12:29 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 9 копеек, валюты стоят 63,75 и 71,74 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 63,71—63,85 рубля за доллар и 71,67—71,8 рубля за евро.