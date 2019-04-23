Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 8 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,7425 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 15,5 тыс. сделок почти на 1,738 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,6875—63,895 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,46, уменьшившись на 37 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,8 тыс. сделок примерно на 519,8 млн евро по курсам от 71,4 до 71,8 рубля за евро.

Рубль был поддержан, как ростом цен на нефть, так и приближением пика налоговых выплат, что позволило национальной валюте не только удержать позиции, но и немного укрепиться, отмечает аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«При этом пара USD/RUB закрепилась ниже 64 рублей, в результате чего этот уровень переходит в разряд сопротивлений. Если в ближайшие сессии доллар потеряет поддержку на мировом валютном рынке, в паре с рублем он может сделать существенный шаг в сторону диапазона 62—63 рублей, который, на наш взгляд, фундаментально обоснован», — комментирует эксперт.

Рубль мог бы отыгрывать нефтяное ралли и активнее, но он и так слишком крепкий, замечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США сегодня сползал вниз неохотно и основную часть сессии проторговался около 63,75 рубля, краткосрочный торговый коридор составляет 63,6—64,25 рубля. Евро дешевеет активно и может уйти в ближайшее время к 71,3 рубля», — комментирует эксперт.