Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,16% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 583,3 пункта. Индекс РТС подрос на 0,01% до отметки 1 277,81.

«Корректировка нефтяных цен и большинства азиатских рынков задает умеренно негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который может начать торги незначительным снижением. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 560—2 610 пунктов, по индексу РТС — 1 265—1 290 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.