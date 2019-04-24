Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,33% и составил 2 579,05 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,08% — до отметки 1 263,97.

Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,6%, «АЛРОСы» — на 1,11%, Сбербанка — на 0,07%, «Газпрома» — на 1,53% Мосбиржи — на 0,22%.

Российский фондовый рынок восстановил связь с реальностью и снизился в среду, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, индекс Мосбиржи к вечеру опускается, так и не сумев воспользоваться предыдущей волной покупок и пробить 2 600 пунктов.

«Однако пока никаких оснований для паники нет, потому что внешний фон спокоен, а мировые рынки капитала балансируют в равновесии. Краткосрочно рублевый индекс сможет спуститься в рамках отката к 2 550 пунктам и позже консолидироваться в пределах 2 545—2 590 пунктов», — комментирует эксперт.

Техническая картина на графике индекса Мосбиржи говорит в пользу дальнейшего среднесрочного роста, продолжает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«При этом в случае продолжения коррекции рынок получит двойную поддержку в районе 2 550 пунктов в виде уровня и тренда-ускорения, берущего начало от минимумов декабря прошлого года. Опираясь на нее, «быки» могут попытаться развернуть рынок и возобновить восходящую динамику», — поясняет эксперт.

