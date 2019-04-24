Госкорпорация «ВЭБ.РФ» 23 апреля успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-001Р-16, говорится в сообщении Института развития.



Инвесторам были предложены облигации, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью не менее 15 млрд рублей со сроком погашения через три года с даты начала размещения.

Общий объем спроса превысил 30 млрд рублей.

Книга заявок по выпуску была открыта 23 апреля 2019 года с первоначальным диапазоном по ставке купона 8,75—8,85% годовых. По результатам закрытия книги заявок ставка купона была определена ниже маркетингового диапазона и составила 8,67% годовых при объеме выпуска 20 млрд рублей.

Размещение облигаций состоится 30 апреля на Московской бирже.

Организаторами размещения выступили Промсвязьбанк, Газпромбанк и БК «Регион», соорганизатором стал ВБРР, депозитарием выпуска — АО «НРД».