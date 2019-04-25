ЦБ установил официальные курсы валют на 26 апреля.

Курс доллара повысился на 69,96 копейки, составив 64,6794 рубля (63,9798 рубля на 25 апреля). Курс евро увеличился на 39,61 копейки до 72,1111 рубля (71,715 рубля на 25 апреля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине четверга демонстрирует более заметное ослабление к иностранным денежным единицам, чем в начале сессии. На 12:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,8 рубля (плюс почти 48 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 72,17 рубля, прибавив 41 копейку.

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 64,43—64,84 рубля за доллар и 71,88—72,23 рубля за евро.