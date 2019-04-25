Принято решение об эмиссии двух новых выпусков купонных облигаций Банка России, сообщает пресс-служба регулятора. Их совокупный номинальный объем составит 1,2 трлн рублей, свидетельствуют материалы ЦБ.

Номинальная стоимость КОБР-21 и КОБР-22 составит по 600 млрд рублей. Номинал облигаций равен 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности (92 дня). Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Запланированная дата начала размещения 21-го выпуска КОБР — 14 мая. Погашение бумаг и выплата купонного дохода должны состояться 14 августа этого года. Для 22-го выпуска КОБР эти даты — 11 июня и 11 сентября 2019-го соответственно.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.



Начиная с августа 2017 года размещались 20 выпусков КОБР, первые 17 уже погашены. Сейчас в обращении находятся облигации трех выпусков на 1,5 трлн рублей по номиналу.