Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 44 копейки к предыдущему закрытию и составил 64,76 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 25,6 тыс. сделок более чем на 3,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,43—64,9825 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени был равен 72,1275, увеличившись на 37 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,9 тыс. сделок примерно на 622,5 млн евро по курсам от 71,88 до 72,3 рубля за евро.

Российская валюта второй день несет потери в парах с основными соперниками, констатируют эксперты.

Доллар все еще возвращает себе потерянное ранее в паре с рублем, замечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Американская валюта к вечеру восстановится к 64,82 рубля, но если заокеанские инвесторы придут торговать в мрачном настроении, вечерняя сессия для доллара может оказаться еще более результативной. Интересно, как быстро доллар сможет вернуться к 65 рублям и выше — до цели рукой подать, но инвесторы медлят», — комментирует эксперт.

Нефть, продолжает она, вечером готова штурмовать 75 за баррель Brent, вполне возможно, что эта попытка будет результативной.

«Для рубля, который уже два дня находится в зоне коррекции, это хорошая новость», — заключает аналитик.