Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 13 копеек. На 10:10 мск курс доллара составил 64,7 рубля (плюс 4 копейки), а евро подорожал до 72,09 рубля (плюс 11 копеек).

Как сообщал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб перед началом торгов, учитывая утреннюю коррекцию нефтяных цен, ослабление рубля может в пятницу продолжиться.

«Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64—65,3 рубля, для европейской валюты — 71,3—72,7 рубля», — комментирует эксперт.

По мнению аналитика «Алор Брокера» Алексея Антонова, не исключено, что рубль в пятницу попытается развить вечерний успех и в паре с долларом пододвинуться ближе к отметке 64.