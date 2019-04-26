Рост покупок валюты Минфином и выплаты внешнего долга могут ослабить курс рубля в мае, пишут аналитики Райффайзенбанка в обзоре.

По их оценке, рыночные интервенции в следующем месяце могут вырасти до 330—390 млрд рублей. С учетом отложенных покупок Минфин может купить в мае 5,9—6,9 млрд долларов, что существенно выше апрельских объемов — 4,8 млрд долларов.

Кроме того, на валютную ликвидность будут оказывать влияние вывоз капитала и выплаты внешнего долга (1,2 млрд долларов — проценты, 4,2 млрд долларов — тело долга). Часть долга может быть рефинансирована на внешнем рынке, не исключают аналитики.

«В результате запас валютной ликвидности, накопленный в первом квартале, в мае продолжит сокращение большим темпом, чем в текущем месяце. Это приведет к изменению локального валютного рынка: он перейдет из состояния чистого предложения валюты в состояние чистого спроса на нее», — говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Отчасти этот спрос будет удовлетворен за счет накопленной валютной ликвидности (12,4 млрд долларов), полагают аналитики, но в целом это приведет к ослаблению российской валюты.