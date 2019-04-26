Аналитики инвестиционной компании «Открытие Брокер» оценили перспективы развития бизнеса Московской биржи. По их мнению, рост финансовых показателей, диверсификация бизнеса и стабильно высокие дивидендные выплаты будут способствовать росту стоимости акций биржи. В компании ожидают роста котировок акций биржи до 115 рублей в ближайшие четыре — шесть месяцев. Сейчас бумаги торгуются на уровне 90—91 рубля.



Диверсифицированная структура создает устойчивый фундамент для наращивания комиссионных платежей (на них приходится более половины доходов эмитента), поскольку провал на одном направлении обычно компенсируется увеличением активности на другом, говорится в обзоре инвесткомпании. По итогам 2018 года процентные и комиссионные доходы Мосбиржи выросли на 12%.

Также аналитики отмечают, что Мосбиржа стабильно и щедро делится прибылью с акционерами. По итогам 2017 и 2018 годов на дивиденды рекомендовано направить 89% консолидированной прибыли.

«Мы имеем растущую компанию с высокими дивидендами, акции которой с исторических максимумов 2017 года подешевели на треть. При этом вероятность того, что бумаги Московской биржи могут быть исключены из индекса MSCI Russia, из-за чего их агрессивно продавали во второй половине прошлого года, сейчас близка к нулю», — указывается в обзоре «Открытие Брокера».