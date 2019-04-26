Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,11% и составил 2 563,72 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,08% — до отметки 1 247,01.

Бумаги Сбербанка подешевели на 2,3%, «АЛРОСы» — на 1,09%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,96%. Акции «Газпрома» подорожали на 0,75%, Мосбиржи — на 0,31%.

Российский фондовый рынок в пятницу смог приостановить падение, несмотря на ухудшение внешнего фона, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Основным поводом к продажам могла послужить динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent откатилась от многомесячных максимумов, потеряв более 3%, указывает он.

«При этом ситуация на западных фондовых площадках была нейтральна для наших акций. Так, в Европе основные индексы к вечеру демонстрировали разнонаправленное движение, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 теряли в пределах 0,1%», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что в ходе сегодняшней сессии индекс Мосбиржи протестировал двойную поддержку в виде уровня 2 550 пунктов и тренда ускорения, берущего начало от минимумов декабря прошлого года. После чего началось восстановление, позволившее отыграть большую часть потерь.