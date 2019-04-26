Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 12 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,7775 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 23,7 тыс. сделок более чем на 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,5775—64,8925 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,265, увеличившись на 29 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,6 тыс. сделок почти на 581,7 млн евро по курсам от 71,9875 до 72,41 рубля за евро.

Российская валюта на фоне коррекции на рынке энергоносителей в пятницу вновь снижалась, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Американская валюта вплотную подошла к сопротивлению на уровне 65 рублей, замечает он.

«Основная задача «медведей» удержать доллар ниже этого значения, что оставит им шансы на возобновление снижения», — комментирует эксперт.

По его мнению, рынок энергоносителей в ближайшее время может возобновить восходящую динамику, что выведет нефть марки Brent в район 76—78 долларов за баррель.

Это, в свою очередь, поддержит российскую валюту и будет способствовать возвращению доллара в район 64 рублей, уверен аналитик.