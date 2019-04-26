Стоимость барреля нефти Brent, превысившая в четверг 75 долларов, впервые с октября 2018 года, в пятницу потеряла более 3 долларов. По данным на 20:20 мск, стоимость июньских фьючерсов Brent составила 71,51 доллара, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи ICE.

Фьючерсы на нефть с утра торговались в легком минусе, падение усилилось после заявления президента США Дональда Трампа о снижении цен на бензин в стране после его призыва к ОПЕК.

Трамп ранее неоднократно призывал ОПЕК увеличить добычу нефти и воздержаться от мер по поддержанию цен на нее.