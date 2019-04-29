По оценке экспертов, в соответствии с фундаментальными факторами доллар должен стоить сейчас максимум 62 рубля

Рубль обладает потенциалом для дальнейшего укрепления, хотя при новых внешних шоках не исключено возобновление снижения курса. Об этом говорится в материале из очередного выпуска «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленного экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Авторы констатируют укрепление рубля к доллару за январь — март 2019 года, которое, как следует из представленной в мониторинге цифры и данных ЦБ, оценивается через показатель ослабления американской валюты. Последнее составило 6,8% за квартал исходя из номинального курса на конец марта в 64,73 рубля за доллар против 69,47 рубля на конец декабря 2018-го.

«Поддержку рублю оказали высокие цены на нефть, отсутствие новых санкций, а также повышение глобального спроса на активы развивающихся стран, обусловленного ожиданиями смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы США», — объясняют экономисты.

«По нашим оценкам, в соответствии с состоянием фундаментальных факторов расчетное значение номинального курса доллара не превышает 62 рубля», — отмечают авторы доклада.

Они полагают, что «рубль обладает потенциалом для дальнейшего укрепления, хотя при появлении новых внешних шоков не исключено, что снижение его курса может возобновиться».

О тенденциях в динамике российской валюты экономисты рассуждают в рамках анализа данных по платежному балансу РФ. В частности, они указывают, что в I квартале 2019 года положительное торговое сальдо России выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и существенный вклад в этот процесс внесло сокращение импорта, обусловленное ослаблением рубля. Напомним, что на конец I квартала прошлого года номинальный курс доллара, согласно данным ЦБ, равнялся 57,26 рубля, то есть в годовом выражении он повысился по состоянию на отчетную дату на 13%.

В числе прочего авторы доклада отмечают, что в условиях отсутствия новых серьезных санкций и повышения привлекательности развивающихся рынков позитивные ожидания инвесторов привели к возобновлению роста вложений иностранных экономических агентов в ОФЗ. Так, вложения нерезидентов в обязательства федеральных органов управления составили 7,5 млрд долларов в I квартале 2019 года против 4,1 млрд годом ранее.



«По всей видимости, в 2019 году при сохранении текущих мировых цен на нефть (около 60 долларов за баррель) и номинального курса рубля на уровне около 65 рублей за доллар следует ожидать незначительного укрепления реального курса национальной валюты, небольшого роста экспорта, а также слабого падения импорта по сравнению с уровнем 2018 года, что будет способствовать продолжению некоторого роста счета текущих операций», — пишут эксперты.