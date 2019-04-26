Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и другие страны согласны повысить добычу нефти.

«Говорил с Саудовской Аравией и другими о расширении потоков нефти. Все согласны», — написал Трамп в Twitter .

Ранее в пятницу Трамп, выступление которого транслировал телеканал CNN , заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть. Американский лидер не пояснил, когда и с кем именно из представителей организации или входящих в нее государств он говорил.

Трамп ранее неоднократно призывал ОПЕК увеличить добычу нефти и воздержаться от мер по поддержанию цен на нее.

