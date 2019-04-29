Банк России установил официальные курсы валют на 30 апреля.

Курс доллара понизился на 1,36 копейки, составив 64,6917 рубля (64,7053 рубля на 29 апреля). Курс евро вырос на 11,42 копейки до 72,2024 рубля (с 72,0882 рубля на 29 апреля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:39 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,69 рубля (минус 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:39 мск стоил 72,2 рубля (плюс почти 3 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 64,63 до 64,77 рубля за доллар и от 72,11 до 72,26 рубля за евро.