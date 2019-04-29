Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,24% и составил 2 569,83 пункта. Индекс РТС вырос на 0,64%, до отметки 1 254,96.

Бумаги Сбербанка подорожали на 2,52%, «Газпрома» — на 1,82%, «АЛРОСы» — на 0,52%, Московской биржи — на 0,76%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 0,64%.

«Российский рынок акций в понедельник остался без идей. Индекс Мосбиржи консолидируется в области 2 560 пунктов, и пока это очень похоже на застой перед праздниками. Индекс РТС ранее неплохо скорректировался, но сейчас рынку не на что опереться, поэтому здесь также идет консолидация. Предпраздничный рынок вообще похож на болото больше, чем на что бы то ни было. Краткосрочно рублевый индикатор может сохранить позиции в пределах 2 540—2 570 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

